Restyling Franchi, "stralciato" il centro commerciale

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza un ordine del giorno di Sinistra Progetto Comune (Spc) che impegna sindaco e giunta a rivedere tutta la documentazione rispetto alla trasformazione di Campo di Marte con il restyling dello stadio Artemio Franchi. È stata stralciata sia l’ipotesi di una galleria commerciale che quella di un nuovo hotel, mentre sono stati rafforzati gli interventi per verde pubblico e i servizi alla cittadinanza.

Sono stati approvati all'unanimità anche gli ordini del giorno di Spc per la tutela della palestra e della piscina presso lo stadio Franchi, e per la possibilità di utilizzo dei 'campini' Davide Astori per le attività del rugby, oltre all'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per intervenire nel progetto di restyling del Franchi per creare alcuni locali destinati ai tifosi e utilizzati per le riunioni e per la preparazione e conservazione di striscioni e coreografie. Previsti anche spazi per i murales e una postazione in cui installare un palchetto 'lancia cori'.