Bottino da 2mila euro per il furto con spaccata in un ristorante di Firenze, in via Ghibellina. Ieri mattina l'allarme dato dal titolare del negozio, dopo aver trovato la vetrina infranta. La polizia è giunta sul posto. Una prima ricostruzione parla della spaccata con il furto della cassa con il denaro. Le immagini della videosorveglianza potranno chiarire le modalità del colpo.