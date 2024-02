Torna in carcere Denis Verdini: revocati i domiciliari

Denis Verdini, ex senatore di Ala, era agli arresti domiciliari ma dopo aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza per tre cene a Roma dovrà tornare in carcere. Stava scontando la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino nella villa di Pian dei Giullari.

Verdini era stato autorizzato ad andare dal dentista a Roma, ma tra ottobre 2021 e gennaio 2022 sarebbe però andato al ristorante con il figlio Tommaso. A dicembre scorso Tommaso Verdini era stato arrestato. La difesa del padre Denis durante il procedimento aperto dal Tribunale di sorveglianza aveva spiegato che poteva partecipare alle cene, essendo stato autorizzato ad andare dal dentista a Roma e a fermarsi a casa di mio figlio.