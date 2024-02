Una piazza per Nilde Iotti e Tina Anselmi a Montelupo

La nuova grande piazza di Montelupo Fiorentino che si trova nell’area ex Artinvetro, adiacente a via Sant’Anna sarà dedicata a due figure femminili fondamentali per la storia italiana: Nilde Iotti e Tina Anselmi.

Nilde Iotti (1920-1999) politica e partigiana italiana, fu la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, incarico che detenne dal 1979 al 1992, diventando la presidente della Camera rimasta in carica più a lungo in assoluto nella storia della Repubblica Italiana, per ben 12 anni e 307 giorni.

Tina Anselmi (1927-2016), anche lei politica e partigiana italiana, è stata la prima donna ministro della Repubblica Italiana. Ha ricoperto la carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal 1976 al 1978 nel governo Andreotti III.

Nilde Iotti e Tina Anselmi hanno vissuto la loro scelta di vita politica con lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa onestà e dignità. Le accomuna l’esperienza dell’antifascismo, la partecipazione alla Resistenza, la laurea in lettere conseguita alla Cattolica di Milano, l’insegnamento e la vita parlamentare.

"Da tempo avevamo in programma di dedicare una piazza a due figure femminili di rilievo che hanno rivestito un ruolo cruciale per la nostra storia: antifascismo, emancipazione, lotta per i diritti. Nilde Iotti e Tina Anselmi sono il simbolo di tutto ciò e credo che in un momento come quello che stiamo attraversando sia necessari anche i simboli, le figure forti a cui guardare e da cui trarre ispirazione. Anche per ricordarsi che i diritti che abbiamo sono stati conquistati a fatica e con in alcuni casi con il sangue. La toponomastica potrebbe sembrare un aspetto marginale, ma in realtà è un modo per perpetuare la memoria delle persone nel tempo e ci dà anche un’indicazione su quali siano i valori in cui crediamo e che con la nostra azione politica vogliamo portare avanti. Per questo la delibera arriva alla vigilia del mese di marzo. Un mese significativo per le donne, per le pari opportunità. Un mese non di festeggiamenti vuoti, ma di riflessione. Che noi vogliamo valorizzare con il programma di incontri della rassegna DECLINAZIONI FEMMINILI", afferma l’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa