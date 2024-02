Al MMAB conferenza col professor Marco Milanese

Il prossimo appuntamento sarà il 1° marzo: il professor Marco Milanese terrà una conferenza dal titolo “Dal Pozzo dei Lavatoi alla Sardegna e alla Corsica. Montelupo per terra e per mare tra Cinquecento e Seicento”. L’appuntamento è per le ore 17.00 presso la sede del MMAB in piazza Vittorio Veneto 11. L’ingresso è libero e gratuito.



Si tratta della terza delle conferenze organizzata nell’ambito del cinquantesimo anniversario della scoperta del Pozzo dei Lavatoi.

L’antico pozzo antico come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive nell’area del nucleo storico della città, in prossimità del Castello che si è rivelato fonte eccezionale di reperti, e il cui studio, durato più di 30 anni, ha riportato alla luce una storia che era rimasta letteralmente sepolta per secoli e ora è raccontata nelle sale del Museo della Ceramica.



Tutto il progetto è seguito da un comitato scientifico espressione dell’amministrazione comunale, della Fondazione Museo Montelupo, del Centro Ceramico Sperimentale, del Gruppo Archeologico di Montelupo, oltre ad alcuni esperti esterni.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa