Empoli sul serio, Azione lancia la 'rete civica' in vista delle elezioni

Come ormai assodato da tempo, Empoli in Azione parteciperà alle elezioni amministrative che si terranno a giugno 2024 quale partito fondatore della coalizione di centrosinistra realizzata assieme a Sinistra Italiana e Partito Democratico.

Per la prima volta dopo tantissimo tempo, o forse realmente per la prima volta nella storia, anche le elezioni amministrative che si terranno ad Empoli vedranno confrontarsi coalizioni variegate e composte da partiti diversi con sensibilità diverse, ma accumunate dalla progettualità e dalla volontà di immaginare un percorso che abbia anche elementi di discontinuità rispetto all’uscente amministrazione.

È infatti evidente che, seppur nel complesso il nostro giudizio sull’amministrazione uscente sia positivo, molteplici sono stati gli elementi di disaccordo. Solo per portare alcuni esempi circa i temi sui quali ci siamo spesi: Azione non si è riconosciuta nella scelta dell’acquisto del palazzo comunale alle cifre ormai ben note alla cittadinanza, le manutenzioni talvolta carenti, alcuni aspetti di gestione della biblioteca comunale e la poca cura delle aree produttive del nostro tessuto economico.

Nonostante i suddetti temi, crediamo che le diversità tra le forze politiche dell’attuale coalizione, ed i differenti modi di approcciarsi alle tematiche di Governo della città, possano e potranno risultare la vera risorsa e la vera novità di una nuova Amministrazione Cittadina rispetto alle precedenti le quali erano caratterizzate da liste politiche monocolore e da liste civiche spesso troppo appiattite sulla candidata o candidato Sindaco senza di fatto marcare alcuna differenza durante la consiliatura, anzi molto spesso di fatto “scomparendo” dopo aver raggiunto il proprio traguardo “elettorale”.

Allo stesso modo, nonostante Azione sul territorio abbia oggi un buon radicamento, abbiamo ritenuto che fosse per noi necessario andare “oltre” ed allargare il nostro laboratorio politico anche ad altre persone ed altre esperienze che, pur non essendo direttamente iscritte o legate ufficialmente al nostro Partito, volessero partecipare a questo percorso amministrativo.

Abbiamo pensato pertanto di allargare la nostra “casa politica” lanciando “Empoli, sul Serio”.

“Empoli, sul Serio” è di fatto la “rete civica” che si presenterà assieme alla lista di Azione e che darà la possibilità a tutte e tutti coloro che si sentono vicini al mondo liberale, popolare, riformista e europeista di correre in rappresentanza e coerentemente con i propri valori.

Darà la possibilità a chiunque voglia fare qualcosa per Empoli, a chiunque voglia portare avanti idee, proposte ed istanze a beneficio della nostra città di farlo attraverso un gruppo di persone che ormai da tempo lavora per costruire una seria e credibile proposta politica.

Soprattutto, darà la possibilità a tutti coloro che vorranno avvicinarsi ad “Empoli, sul Serio” di incontrare un gruppo di amici che senza ambizioni e/o tornaconti personali, finalmente e per una volta, lavorano pancia a terra per migliorare questa città.

La sfida, anche alla luce del gran traffico di civiche sparse per il panorama politico territoriale, sicuramente non sarà banale, ma NOI siamo qui con tanta passione e voglia per il bene di Empoli.

“Empoli, sul Serio” non sparirà dopo il voto. Rimarrà la nostra e la Vostra casa negli anni a venire, come punto di elaborazione, di confronto e di proposta per stimolare il lavoro dell’Amministrazione Comunale e per creare opportunità sempre nuove.

Se avete a cuore il futuro della nostra città, sapete dove trovarci.

L’evento di lancio della campagna elettorale di Empoli in Azione e Empoli sul Serio, con la presentazione del simbolo di Empoli sul Serio, si terrà mercoledì 6 marzo al ristorante L’Orto di via Roma dalle 19 in poi

Fonte: Empoli in Azione