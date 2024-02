GD, sit-in pacifico a Empoli: "Contro la violenza sugli studenti"

I Giovani Democratici dell’Empolese Valdelsa hanno organizzato per domani, giovedì 29 febbraio, un sit in pacifico contro le violenze sugli studenti. L’appuntamento è alle 18 in piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

Ottavia Viti, segretaria Gd Empolese Valdelsa, spiega: «Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa perché crediamo sia fondamentale prendere una posizione netta e chiara di condanna verso quello che è successo la settimana scorsa a Pisa e a Firenze. Quei ragazzi che, manifestando pacificamente, hanno subito le violenze che tutti abbiamo visto potevamo benissimo essere noi.

Quello che è successo non si può verificare in uno Stato di diritto come il nostro, ne mostra anzi il fallimento, come affermato dal Presidente della Repubblica.

Scendere in piazza in questo momento è quindi per noi importantissimo, ne va del futuro della nostra generazione e del nostro paese. Lanciamo un appello per una partecipazione massiccia, in modo da mandare messaggio chiaro di condanna alle numerose azioni violente verificatesi da quando è presente questo Governo di ultra destra».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa