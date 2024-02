Tragico incendio in uno stabile a Livorno, un morto

Incendio in un appartamento di via Città del Vaticano a Livorno, zona Scopaia, poco dopo la mezzanotte di oggi. Il rogo partito al primo piano ha causato un gran fumo che ha invaso anche gli appartamenti del secondo e terzo piano. Dalla città tirrenica arriva anche la tragica notizia di un morto, un 60enne, M.S., deceduto a causa dell'incendio.

Tutte le abitazioni della scala interessata sono stati evacuati, mentre tre persone sono state salvate proprio dai vigili del fuoco e consegnate ai sanitari inviati dal 118. Oltre alla drammatica notizia dell'uomo deceduto, sono sei le persone portate in ospedale.

Una persona (un uomo di circa sessanta anni) si trova in Rianimazione a Livorno in gravi condizioni. Una donna di circa 80 anni è in Medicina d’urgenza. Un uomo e una donna di circa sessanta anni sono in buone condizioni al pronto soccorso con possibile dimissione in giornata. Le altre due persone soccorse sono già state dimesse.

Il pm di turno, giunto sul posto, ha sequestrato gli appartamenti di quel civico.

Per i vigili del fuoco erano presenti tre autopompe, l'autoscala e il carro aria. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale, protezione civile, Casalp e il sindaco di Livorno Luca Salvetti.