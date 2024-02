Max Alvini, Simone Buti e Federico Colonna saranno premiati a Fucecchio

Tre sportivi che hanno dato lustro a Fucecchio per premiare atleti, tecnici e dirigenti che si sono particolarmente distinti durante il 2023. E’ quello che accadrà sabato prossimo 2 marzo alle ore 10, sul palco del teatro Pacini, in occasione della prima edizione del premio “Fucecchio per lo sport”, promosso dal Comune di Fucecchio e dalla Consulta dello Sport.

A premiare il presente ed il futuro dello sport fucecchiese, saliranno sul palco del Pacini tre sportivi nati e cresciuti a Fucecchio prima di spiccare il volo ciascuno nella propria disciplina: l’allenatore di calcio Massimiliano Alvini, il pallavolista Simone Buti e il ciclista Federico Colonna. Alla cerimonia, condotta dallo speaker Fausto Mariotti, interverranno il sindaco Alessio Spinelli, la vice sindaca Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani e il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini.

Protagoniste indiscusse le società sportive che si sono particolarmente distinte nelle varie discipline: dal calcio al ciclismo, dal volley al basket, dall’atletica al nuoto, dal pattinaggio alla ginnastica artistica. Una giornata di festa durante la quale il Comune e la Consulta dello Sport consegneranno le targhe e gli attestati di merito ad atleti, tecnici e dirigenti per premiare i risultati raggiunti con impegno, passione e dedizione, che concorrono a dare lustro e portare in alto il nome di Fucecchio nel panorama sportivo regionale e nazionale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa