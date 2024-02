Pace, una serata speciale col Rotary a Empoli

Serata speciale Giovedì 22 Febbraio a Empoli per onorare il Mese di Febbraio, dichiarato dal Rotary International il mese della pace e della risoluzione dei conflitti, su iniziativa di tutti i Rotary Clubs dell'Area Toscana 1. L'occasione è stata ideale per ricordare il Compleanno del nostro Rotary che da 119 anni è presente e attivo.

Gli organizzatori,coordinati dall'Assistente del Governatore Chiara Bilanceri, hanno invitato due relatori di eccezione, alla presenza di numerosi soci e socie con ospiti.

Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, da sempre promotore di pace, ha spiegato con la solita chiarezza come nascono i conflitti e come sia assolutamente necessario che tutti si adoprino per creare le condizioni per arrivare a una soluzione pacifica di ogni controversia.

Il Prof. Francesco Forti, Ordinario di Fisica all'Università di Pisa, autorevole ricercatore, ha esposto in maniera chiara e comprensibile anche ai non esperti la pericolosità delle armi, in particolare quelle nucleari.

Le riflessioni sul tema della Pace di Don Andrea e le spiegazioni del Prof. Forti sugli armamenti nucleari hanno lasciato il segno in tutti i presenti.

Significativa è stata anche la sede dell'evento dove operano i responsabili dell'Associazione “Noi da Grandi”, che finanzia progetti di riabilitazione, autonomia e sport per bambini e ragazzi disabili per garantire loro un processo di crescita.

A loro è stato dedicato dai Rotary Clubs l'incasso della serata. E anche a loro sono stati offerti tre tablets per la partecipazione a progetti di avvio alla digitalizzazione.

E' stato inoltre fatto dono da parte di tutti i Clubs di un contributo a sostegno del Movimento Shalom in occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

Si ringraziano sentitamente per la preziosa collaborazione e il contributo al sereno clima di amicizia e convivialità rotariana, oltre all'Assistente del Governatore Chiara Bilanceri, tutti i presidenti dei Rotary Clubs dell'Area Toscana 1:

Francesco Ferraro (Rotary Club Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore)

Francesco Rossi (Rotary E-Club Distretto 2071)

Maria Elena Maffei (Rotary Fucecchio-Santa Croce sull'Arno)

Andrea Cantini (Rotary Club Empoli)

Claudio Bartali (Rotary Club Comprensorio del Cuoio)

Marco Sereni (Rotary Club San Miniato)

Fonte: Ufficio Stampa