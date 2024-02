Serie tv in registrazione a Firenze, i provvedimenti al traffico

Sono scattati oggi i primi provvedimenti relativi alle riprese della serie televisiva “FBI: International”.

Si tratta dei divieti di sosta necessari all’installazione dei campi base rispettivamente in piazzale degli Uffizi, vicolo dell’Oro e piazza San Firenze (28 e 29 febbraio); in piazza Santa Trinita e via dei Tornabuoni (28 e 29 febbraio); piazza Santo Stefano (29 febbraio); lungarno della Zecca Vecchia e via Magliabechi (29 febbraio e 1° marzo); via Fiume (dal 1° al 5 marzo); in piazza della Stazione (tratto adiacente alla Palazzina Reale dal 1° al 5 marzo).

Passando alle riprese, sono previsti i divieti di sosta e transito in lungarno Acciauoli e vicolo dell’Oro (dalle 5 alle 11 del 29 febbraio); in piazza Santa Croce (da mezzanotte alle 20 del 1° marzo); in via Giovanni da Verrazzano, via Magliabechi e via dei Pepi (dalle 6 alle 20 del 1° marzo); via del Fico (dalle 5 alle 11 del 1° marzo). Ancora il 2 marzo dalle 5 alle 12 prevista l’interdizione momentanea del transito per il tempo strettamente necessario alle riprese in piazza della Stazione (lato piazza Adua tratto adiacente alla Palazzina Reale) e piazza Adua (intera area).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa