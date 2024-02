Setteducati a confronto con i cittadini di Gambassi Terme

Samanta Setteducati, candidata sindaca, sostenuta dalla lista civica Viviamo Gambassi Terme, ha all’attivo già ventiquattro incontri con i cittadini, nei quali ci si è confrontati per la costruzione del programma elettorale.

Un giro serrato di meeting all’insegna del dialogo, della condivisione, dell’ascolto e della grande partecipazione.

Associazioni e cittadini hanno esposto alla candidata le proprie idee e necessità, un confronto aperto e franco dal quale sono arrivati molti spunti utili per il programma

«Promuovere e garantire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica- afferma Setteducati -costituisce il cuore pulsante dei principi democratici che caratterizzano la Repubblica Italiana. Questo è un prezioso bene comune, un diritto collettivo che consente di sentirsi parte integrante dei processi decisionali che plasmano la nostra comunità. La cittadinanza attiva è un'opportunità unica per contribuire ai processi decisionali, consapevoli non solo dei diritti da esercitare ma anche dei doveri da assolvere. In un periodo in cui talvolta si percepisce un calo di interesse per la vita pubblica a causa della sensazione di distanza che si è creata tra politica e vita reale, l'obiettivo principale del nostro programma amministrativo sarà quello di accendere la scintilla della partecipazione consapevole».

Anche nel mese di marzo ci saranno altri incontri già programmati.

La candidata annuncia inoltre che a breve renderà nota la squadra che la accompagnerà alle prossime elezioni

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa