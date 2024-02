Tre rapine in una sera, sgominata baby gang di tre giovanissimi

Una baby gang ridotta a tre giovanissimi (un 19enne e due minori, italiani e stranieri) che avrebbe compiuto tre rapine a minori in un'unica sera, il 20 gennaio scorso ad Arezzo. Questo quanto contestato dalla squadra mobile, che ha eseguito l'obbligo di dimora e permanenza notturna in casa verso il maggiorenne.

Le rapine avvenivano con la minaccia della violenza nel caso in cui non venisse consegnato quanto richiesto.

Tutto è partito dalla denuncia della madre di uno dei rapinati, a cui furono sottratti scarpe e smartphone. Le perquisizioni che sono scaturite, disposte dalla procura aretina e quella dei minorenni di Firenze, ha portato a nuovi elementi. In un'abitazione sono state trovate infatti le scarpe portate via. I tre si erano ritratti in video con i loro cellulari dopo aver commesso i reati.