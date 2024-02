Un fontanello da 728mila litri: i numeri da Certaldo

Nel corso del 2023, il fontanello di piazza Salvo d'Acquisto a Certaldo ha dimostrato ancora una volta il suo valore, erogando ben 728mila litri di acqua di alta qualità. Questo risultato non solo ha rappresentato un importante servizio per la comunità locale, ma ha anche avuto un impatto significativo sul fronte ambientale ed economico.

Installato per la prima volta nel lontano 2006, oltre a rappresentare un comodo punto di rifornimento per l'acqua potabile, ha un impatto diretto sulla riduzione dei rifiuti plastici. Grazie al sistema di filtraggio che elimina il cloro, infatti, l’acqua viene resa immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico, incentivando l'abbandono delle bottiglie di plastica a vantaggio dell'ambiente e della salute.

L'assessore all'ambiente Jacopo Masini ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, evidenziando che prendere l'acqua al fontanello non solo significa abbattere i costi per le famiglie, ma anche ridurre significativamente il consumo di bottiglie di plastica, con conseguenti benefici ambientali. "Il fontanello di Certaldo rappresenta un esempio tangibile di come le politiche ambientali possano tradursi in benefici concreti per la comunità – ha dichiarato -. Riducendo il consumo di bottiglie di plastica, non solo preserviamo l'ambiente, ma contribuiamo anche al risparmio economico delle famiglie. È un passo importante verso una città più sostenibile e consapevole".

Inoltre, Masini ha ricordato la sensibilizzazione condotta attraverso progetti come "Acqua Buona” nelle scuole, promosso da Acque SpA in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli istituti comprensivi dell’Empolese-Valdelsa, che prevede la distribuzione di borracce di alluminio a tutti gli studenti.

I numeri parlano chiaro: l'erogazione di 728mila litri di acqua di qualità dal fontanello di Certaldo ha comportato un risparmio stimato di 19,4 tonnellate di plastica e di 153mila euro. Un risultato straordinario che conferma il successo di un progetto incentrato sulla sostenibilità ambientale e sul benessere della comunità locale. Oltre al fontanello di piazza Salvo d'Acquisto, infatti, l’Amministrazione comunale ne ha inaugurati altri tre: due nelle frazioni e uno alla pista di pattinaggio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa