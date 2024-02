Un progetto contro il bullismo per le scuole di San Miniato e Montopoli

Gli istituti Comprensivi Galilei di Montopoli in Val d’Arno, Buonarroti di Ponte a Egola e Sacchetti di San Miniato, in collaborazione con l’Associazione Soroptimist del Valdarno Inferiore, hanno promosso per l’Anno Scolastico 2023-2024 il progetto di rete “N@vigando Insieme”, finalizzato alla prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo.

Il progetto ha coinvolto le classi seconde della scuola secondaria e quinte della scuola primaria in laboratori con esperti e con i docenti, durante i quali sono stati realizzati elaborati digitali e analogici, inoltre le classi seconde della scuola secondaria hanno preparato e realizzato un flashmob in occasione dell'Internet Safer Day 2024.

Sempre nell'ambito del progetto, sono previsti incontri di informazione e formazione con esperti rivolti a docenti e famiglie, oltre a un evento finale di restituzione.

Gli incontri di formazione per le famiglie, aperti anche alla cittadinanza, si svolgeranno:

- Sabato 2 marzo 2023 alle ore 17 presso i locali della Scuola Secondaria di Montopoli in Val d'Arno.

- Sabato 16 marzo alle ore 17 presso la Saletta Gabbriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso.

Interverranno la dott.ssa Isabella Gioiosi e il dott. Matteo Marini.

L’incontro rivolto ai docenti si svolgerà invece giovedì 7 marzo presso COOP la Risorta, Via Spartaco Carli 8, Ponte a Egola.

Fonte: Ufficio Stampa