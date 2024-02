Diamoci da fare: dalla Fratellanza alla Pace universale, convegno a Empoli

Il Club 41 di Empoli n°42, insieme alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, alla RT 73 di Pontedera, alla UPG Unione delle Personalità Giuridiche ONG, alla Cancelleria della Chiesa Ortodossa in Italia, all’Accademia di Arti e Scienze Phronèsis, al Centro Lunigianese di Studi Danteschi, e all’Istituto di BioQuantica Applicata, organizza una conferenza dal titolo 'Diamoci da fare: dalla Fratellanza alla Pace universale', con comoderatori Luca Cini e Marco Botti, che si terrà sabato 2 marzo alle ore 16, alla Misericordia di Empoli in via Cavour.