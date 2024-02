Ais toscana, tutto pronto alla stazione Leopolda per Eccellenza di Toscana 2024

AIS Toscana scalda i motori in vista dell’evento di promozione e divulgazione più importante dell’anno: sabato 2 e domenica 3 marzo torna alla Stazione Leopolda di Firenze l’appuntamento con la 22ma edizione di Eccellenza di Toscana, la speciale degustazione dei migliori vini del Granducato organizzata da AIS Toscana che quest’anno vivrà una straordinaria anteprima domani 1° marzo, quando alla Camera di Commercio di Firenze alle ore 18, organizzata da PromoFirenze con il patrocinio delle Regione Toscana. Si terrà “Vitae, 10 anni di Eccellenze toscane”, condotta dalla giornalista Simona Bellocci di Fondazione Sistema Toscana con la consegna degli attestati ai produttori delle aziende vitivinicole stabilmente presenti nella Guida AIS "Vitae" da dieci anni con l’ambito riconoscimento delle “Quattro Viti”. Per festeggiare le eccellenze toscane del vino è stato invitato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, saranno presenti la Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura Stefania Saccardi, l’Assessore Giovanni Bettarini per il Comune di Firenze, il Presidente della stessa Camera di Commercio Leonardo Bassilichi, il Segretario Generale Giuseppe Salvini, il Presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, il Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo oltre al Presidente dell'AIS - Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli, del Presidente AIS Toscana Cristiano Cini e del referente per la Guida Vitae ed Eccellenza di Toscana Roberto Bellini.



“Il progetto – spiega Roberto Bellini, responsabile della guida Eccellenza di Toscana, della guida Vitae per la Toscana e direttore tecnico di AIS Toscana - si propone di promuovere al contempo la produttività enoica e la cultura della nostra regione e rappresenta la prima volta in assoluto di una celebrazione dei migliori produttori di vino, pensata per promuovere e valorizzare le performance qualitative dei migliori vini toscani presenti nella Guida AIS Vitae. Essa vuole essere un tributo alla qualità di quei vini alla cui base c’è, un progetto enologico che permette di mantenere alti gli standard nel tempo. Riuscire a conservare un posto d’onore in Guida per dieci anni consecutivi significa essere riusciti a darsi una precisa identità e aver saputo interpretare ai massimi livelli un terroir”.



L’appuntamento con l’Eccellenza di Toscana evento è invece confermato alla Stazione Leopolda di Firenze, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo, con un programma denso di tante proposte a misura di winelover e con la presenza di oltre 150 aziende e 800 vini. L’inaugurazione alla presenza delle Istituzioni, del Presidente Nazionale Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli, del Presidente AIS Toscana Cristiano Cini, si terrà sabato 2 marzo alle ore 10,30.



“Una data ed una location scelte per avere una soluzione di continuità con la stagione delle grandi anteprime – afferma Cristiano Cini, Presidente di AIS Toscana – che proprio alla Leopolda di Firenze si tengono ogni anno tra gennaio e febbraio . Grazie alla collaborazione con la Regione Toscana e con la Camera di Commercio di Firenze quest’anno si arricchirà di un ulteriore momento celebrativo, che andrà a consolidare ancora di più la realtà Eccellenza di Toscana non soltanto come singolo evento ma come vero e proprio brand, del quale fanno parte anche l’omonima rivista e la Guida “Eccellenza di Toscana”, che sarà presentata il sabato pomeriggio alla Leopolda”.



Nel vasto programma dell’Eccellenza di Toscana 2024, nel pomeriggio di sabato 2 marzo alle ore 15 si terrà la presentazione dell'edizione 2024 della Guida Eccellenza di Toscana e del protocollo d'intesa tra Vetrina Toscana - Promozione Turistica Toscana. Saranno presenti Il Presidente Nazionale Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli, il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini, il Responsabile per la Toscana della guida nazionale "Vitae" e della guida "Eccellenza di Toscana" Roberto Bellini, l'Editore Matteo Parigi Bini (Gruppo Editoriale), Francesco Tapinassi Direttore Vetrina Toscana - Toscana Promozione Turistica e Francesco Palumbo Direttore Fondazione Sistema Toscana.

Il programma di Eccelenza di Toscana sarà accompagnato in entrambe le giornate dall’AIS Wine Contest aperto a tutti i visitatori, spiccano dunque le esclusive Masterclass, guidate dai campioni italiani Valentino Tesi e Simone Loguercio e dedicate al TrentoDoc (sabato 2 e domenica 3 marzo ore 12) ma soprattutto le esclusive degustazioni dedicate a “Carus Wine – il Chianti Classico che viene dal mare” (sabato 2 ore 17) e a “Nesus – Vino Marino Azienda Agricola Arrighi Isola d’Elba” (domenica 3 ore 11). Previste anche due Chocolate School in collaborazione con Catinari (sabato 2 e domenica 3 ore 15).

Tutti gli appuntamenti, dall’AIS Wine, Beer e Oil School, alla new entry ANAG School, gli AIS Tour Eccellente e le Masterclass, sono su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.



L’evento “Eccellenza di Toscana” ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Vetrina Toscana con Promozione Toscana Turistica, della Città Metropolitana e del Comune di Firenze ed in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.



ELENCO AZIENDE PREMIATE

Le aziende premiate il 1° di marzo presso la Camera di Commercio per l’evento “Vitae, 10 anni di Eccellenze toscane” organizzato da PromoFirenze in collaborazione con AIS Toscana e il patrocinio delle Regione Toscana sono (in ordine alfabetico): Avignonesi, Banfi, Barone Ricasoli, Biondi Santi, Boscarelli, Brancaia, Ca’ Marcanda, Capannelle, Capezzana, Casadei, Castellare di Castellina, Castello dei Rampolla, Castello del Terriccio, Castello di Ama, Castello di Fonterutoli, Castello Monsanto, Castello di Volpaia, Donatella Cinelli Colombini, Duemani, Fattoria Le Pupille, Fèlsina, Fontodi, Grattamacco, I Balzini, Il Carnasciale, Isole e Olena, Le Macchiole, Marchesi Antinori, Marchesi Frescobaldi, Mastrojanni, Monteraponi, Monteverro, Montevertine, Ornellaia, Piaggia, Podere La Civettaja, Podere Poggio Scalette, Poggio di Sotto, Poliziano, Salvioni-La Cerbaiola, Sanlorenzo, Sassotondo, Sesti, Stefano Amerighi, Tenuta di Trinoro, Tenuta Guado al Tasso, Tenuta Le Potazzine, Tenuta San Guido, Tenuta Sette Ponti, Tenute Folonari, Tiezzi.

Fonte: Ufficio Stampa