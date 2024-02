Ascensori in giallo a Castelfiorentino: una 'luce' sull'endometriosi

Un mese per richiamare l’attenzione della popolazione sull’importanza di una corretta prevenzione dell’endometriosi. Una patologia femminile che può portare, se non adeguatamente curata per tempo, anche a danni invalidanti permanenti.



E’ con questo obiettivo che per tutto il mese di marzo i due ascensori di Piazza Gramsci saranno illuminati di colore giallo (il colore simbolo di questa patologia) allo scopo di sensibilizzare le giovani donne e le loro famiglie sull’importanza di una corretta prevenzione, dal momento che l’endometriosi ha ancora un ritardo diagnostico stimato tra i sette e i nove anni.



L’iniziativa, che è promossa dall’associazione “Endo-Care, insieme per prenderci cura della salute delle donne A.p.s.” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, si propone di alzare la soglia di attenzione da parte delle donne sulle caratteristiche e i sintomi di questa patologia, che come è noto si segnala per l’anomala presenza di tessuto endometriale (mucosa di rivestimento della cavità uterina), all’esterno dell’utero. Una condizione può interessare la donna già dalla prima mestruazione, ed accompagnarla fino al termine dell’età riproduttiva, con dolori acuti in fase mestruale, nei rapporti sessuali, ecc..



L’associazione “Endo-Care” – formata esclusivamente da volontari (medici e professionisti sanitari, pazienti, ecc..) - è attivamente impegnata in quest’opera di sensibilizzazione anche sul versante scolastico: da diversi anni, ormai, l’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino ha aderito al progetto “Endo-Care a scuola” e anche quest’anno ha in programma due incontri con gli studenti



“L’endometriosi – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi (che, come è noto, è anche medico) – è una patologia subdola, difficile da diagnosticare e quindi spesso misconosciuta a medici e pazienti. E’ quindi importante richiamare l’attenzione della popolazione femminile sull’importanza di tenere d’occhio certi sintomi e di fare prevenzione. Già due anni fa abbiamo inaugurato in Piazza Gramsci una panchina di colore giallo, per lo stesso motivo. Questa volta proseguiamo il nostro impegno aderendo convintamente all’iniziativa promossa da “Endo-Care”, composta da validi professionisti”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa