In bici per il popolo Saharawi, tappa a Pontedera al liceo Montale

I due attivisti svedesi del movimento di solidarietà “Solidarity Rising”, che da più di un anno stanno attraversando in bicicletta diversi Paesi per far conoscere al mondo la causa del popolo Saharawi, hanno fatto tappa stamani a Pontedera.

Sanna Gotbhi e Benjamin Ladraa hanno incontrato prima alcuni studenti al Liceo Montale e poi sono stati ricevuti in municipio, dalla assessora alla cooperazione internazionale Carla Cocilova ( presenti anche gli assessori Francesco Mori e Mattia Belli ) alla presenza di numerosi rappresentanti di realtà del territorio che, nel tempo, si sono impegnate nella difesa dei diritti umani e nel sostegno e aiuto alle persone meno fortunate.

Un momento di riflessione importante che arriva, sostanzialmente, a metà di quella che è una vera e propria impresa. Sanna e Benjamin sono partiti il 15 maggio 2022 dalla Svezia e il progetto consiste nel percorrere migliaia di chilometri su due ruote arrivando a toccare trenta Paesi di tutto il Mondo con conclusione prevista nel 2025.

In questi giorni i due attivisti sono in Toscana e stamani è arrivato il momento della conoscenza col territorio pontederese, "Che promuove - ha ricordato Cocilova - la cultura dei diritti e la cultura della pace".

"Quello che state facendo - ha aggiunto l'assessora rivolgendosi a Sanna e Benjamin - è una opera di sensibilizzazione importante e originale e che ha un elemento in più, quello di attraversare i confini, portando un messaggio simbolico e fisico di idee e valori nei tanti Paesi che visitate".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa