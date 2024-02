Boom di domande per il servizio civile universale di Anci Toscana

Sono ben 633 le domande di servizio civile arrivate ad Anci Toscana per i 96 posti offerti per progetti previsti su biblioteche, musei civici ed ecomusei, turismo e promozione del territorio. Numeri da record (oltre 6 domande per 1 posto), segno che i progetti dell'associazione dei Comuni, tutti nel settore culturale, hanno saputo intercettare l'interesse dei giovani.

Il dato si presenta in controtendenza rispetto all'andamento generale, che quest'anno per adesso ha registrato un calo di domande e di interesse verso il servizio civile; tanto che la scadenza del bando è stata prorogata di una settimana per la necessità di raccogliere un numero complessivo di candidature maggiore. Ricordiamo che il servizio civile è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che abbiano già compiuto 18 anni e non ancora superato i 28. Il settore del Servizio civile è un fiore all'occhiello per l'attività di Anci Toscana, che nel tempo ha realizzato decine di progetti e formato centinaia di giovani impegnati nei Comuni.

In questo caso i progetti Biblio-Identity, Musei Vivi e Nuove Rotte, presentati in co-programmazione con la rete nazionale Anci, interessano 50 Comuni toscani e saranno avviati a fine maggio. I colloqui individuali di selezione, che si svolgeranno online, inizieranno da lunedì 11 marzo. Consapevolezza e condivisione del progetto prescelto, motivazione a fare per un anno un'esperienza civica e formativa, saranno i criteri essenziali per la scelta dei candidati.

Qui il calendario dei colloqui consultabile per progetti e sedi comunali.

Fonte: ANCI Toscana