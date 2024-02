Contenitori stradali dei rifiuti per 14.500 utenze nelle zone dell'Isolotto, Canova e Argingrosso

Sono oltre 14.500 le utenze interessate dal nuovo step di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti del Comune di Firenze, che riguarda adesso i residenti nelle zone dell’Isolotto, Canova e Argingrosso.

Lo sviluppo del progetto “Firenze città circolare” prevede la consegna a domicilio, da parte di operatori di Alia Servizi Ambientali SpA, del materiale informativo e della chiavetta elettronica personale A-pass per l‘apertura e il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali digitali, che possono essere sbloccati anche con la App ‘Aprilo!’ scaricabile gratuitamente per sistemi IOS e Android da Google Play e App Store.

Insieme all’impegno per prendere contatto con i cittadini, Alia sta lavorando alla messa a terra di oltre 720 nuovi contenitori stradali digitali, con postazioni che saranno composte da 5 o più cassonetti affiancati, ognuno destinato ad accogliere un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile). A esclusione del contenitore per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri dovranno essere aperti tramite l’A-pass, così da consentire di registrare ogni singolo conferimento e migliorare la qualità dei materiali da avviare alle rispettive filiere di riciclo.

Per coloro che, al momento della consegna, non verranno trovati al proprio domicilio è possibile ritirare le attrezzature e ricevere informazioni presso gli Infopoint di Alia aperti dall’11 marzo al 4 maggio, ad esclusione della giornata del 25 aprile. Gli sportelli saranno attivi presso il Centro Età Libera “Baracche Verdi”, in via delle Mimose n.8, ogni giovedì pomeriggio (13.30-18.30) e sabato mattina (8.30-12.30), e presso il Centro Giovani “Il Kantiere” in via del Cavallaccio 1/Q (ingresso di fronte al ‘Palazzo Wanny’) ogni martedì pomeriggio (13.30-18.30). Dopo il 4 maggio ed in altri giorni ed orari gli utenti possono sempre recarsi presso il Punto Alia di via Nigetti n.18, aperto dal lunedì al venerdì (8.30 – 14.00 e 14.30 – 17.30).

Ricordando che la chiavetta elettronica viene consegnata gratuitamente da Alia, si informa la cittadinanza che tra le strade interessate in questa fase di progetto ci sono: via Bertoldo di Giovanni, via del Franciabigio, via del Sansovino, via Giovanni da Montorsoli, via del Palazzo dei Diavoli, via Libero Andreotti, via Raffaello Sernesi, via Giovanni Segantini, via Amedeo Modigliani, via Pio Fedi, via De Bassi, via dell’Argingrosso, via Antonio Canova, via Donato Bramante, via Luca Signorelli, via Simone Martini, via Luigi Pampaloni, via San Bartolo a Cintoia, via del Cavallaccio, via Simone Martini, via del Perugino e viale Talenti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito dedicato, www.frenzecittacircolare.it, oltre alla sezione dedicata nel portale aziendale www.aliaserviziambientali.it. Per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna delle chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.

Fonte: Alia Servizi Ambientali