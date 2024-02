Evasori totali nel campo della nautica: dieci denunce

Dieci persone sono state denunciate, sono stati scoperti tredici evasori totali, i sequestri di beni ammontano a oltre 730mila euro. Si è conclusa così l'operazione 'onda anomala' da parte della guardia di finanza di Lucca per la tutela del distretto della nautica a Viareggio.

Tredici sono le imprese completamente sconosciute al fisco che hanno redditi non dichiarati per oltre dieci milioni di euro e un'imposta evasa superiore a un milione di euro. Il sequestro da 730mila euro riguarda somme di denaro, quote societarie, due auto e un immobile.

Nel corso dell'operazione le fiamme gialle, si legge in una nota, "hanno avviato mirati approfondimenti che hanno consentito di individuare più imprese connotate da peculiari alert di pericolosità fiscale, quali i brevi cicli aziendali (con aperture e chiusure delle attività nell’arco di un paio di anni), l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni e il mancato versamento delle imposte, nonché l’amministrazione occulta ad opera delle medesime persone fisiche". Come detto, sono dieci le persone denunciate.