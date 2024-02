Fuga col neonato, non c'è ancora traccia della madre

Sono ancora a un nulla di fatto le ricerche del neonato e della madre dopo la fuga dall'ospedale Cisanello di Pisa avvenuta ieri. La donna, assieme al compagno, ha prelevato il piccolo in ospedale a una settimana dalla nascita, senza formalizzare le dimissioni, mentre era atteso un incontro con gli assistenti sociali. La donna aveva timore di perdere la custodia del figlio. Ieri sera il padre è stato rintracciato, ma non avrebbe voluto fornire elementi utili alle ricerche. La ricerca prosegue dunque a tutto campo. I carabinieri sul territorio, mentre polaria e polmare stanno lavorando per evitare che la donna, sarda di origine, torni sull'isola in aereo o in traghetto. Monitorati anche i trasporti ferroviari.