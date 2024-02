Per la comunità e l’associazione è un punto di riferimento non solo spirituale ma soprattuto Umano. Sempre disponibile al confronto. Padre Albino è un sacerdote che non si spaventa davanti alle novità, un sacerdote che supporta chi ha bisogno e cerca di avvicinare alla chiesa tramite la rete dei catechisti i giovani che sono il Futuro della nostra comunità. Un sacerdote sempre in prima linea. Noi Tutti gli Auguriamo buon compleanno.





