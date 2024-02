'La voce dei vinti', conferenza all'IT Cattaneo

Venerdì 1 marzo, nell’auditorium dell’IT Cattaneo di San Miniato, alle ore 8.30, il dr. Paolo Giulierini, direttore del MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, terrà la lezione “La voce dei vinti: narrare gli ultimi nel museo”, la cittadinanza è invitata.

La conferenza si colloca all’interno del progetto “Strategie e tecniche di promozione turistica” che ha la finalità di promuovere l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strettamente legate al settore turistico nel triennio del settore Turismo.

Paolo Giulierini, dopo aver ricoperto varie cariche direttive in istituti culturali toscani, dal 1° ottobre 2015 è stato nominato Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Come Direttore del MANN, ha progettato e curato la riapertura delle sezioni Egizia, Epigrafica, Magna Grecia e Preistoria e sono state realizzate quasi 300 mostre, progetti e esposizioni rivitalizzando il Mann che è passato, durante il suo mandato dai 200.000 ai 600.000 visitatori annui.

Nel 2017, Art Tribune ha riconoscito il MANN come miglior museo d’Italia per l’innovazione; nel 2018, sempre Art Tribune ha insignito Giulierini come miglior direttore d’Italia.