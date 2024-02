Un caso di meningite a scuola a Santa Maria a Monte

In una classe della scuola media Carducci di Santa Maria a Monte si è registrato un caso di meningite. Tutto è accaduto nella giornata di mercoledì 28 febbraio. Non è stato necessario chiudere l'istituto che già oggi, 29 febbraio, è rimasto aperto con normali lezioni.

A riportarlo è Il Tirreno secondo cui la scuola di via Querce ha recapitato ai genitori di alunni e alunne un messaggio ufficiale per presentarsi dalle 14 per eseguire la profilassi.

Il bambino con meningite non sarebbe in pericolo e sarebbe già alla fine della malattia, ma solo il 28 febbraio è arrivata l'ufficialità della natura virale della patologia. Il dirigente scolastico Alessandro Imperatrice ha convocato trecento tra bambini e bambine e, di concerto con l'Asl, è avvenuta la somministrazione del farmaco.