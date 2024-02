Motocross in zona Bramasole, multa per quattro ragazzi

Una bravata che è costata cara a quattro ragazzi minorenni giunti in zona Bramasole per fare motocross, percorrendo la pista pedociclabile, in un’area certamente non adibita a questo tipo di attività.

I quattro sulle moto, tre provenienti da Firenze e uno da Montespertoli, sono stati multati quindi per violazione del codice della strada di transito di mezzi su pista ciclabile. I ragazzi e le loro famiglie, contattate telefonicamente, si sono mostrati altamente collaborativi comprendendo l’errore commesso.

Proprio la zona di laminazione di Bramasole è stato realizzato un intervento finalizzato dal Ministero dell'Ambiente per ridurre il rischio idraulico ma anche per lasciare spazio al torrente e alla natura, con il contributo sostanziale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

“Si parla molto di tutela dell’ambiente e l’area di Bramasole è uno spazio ai margini del torrente Pesa abitato da numerose specie animali e oggetto di un progetto di piantumazione di alberi. Trovo sorprendente che qualcuno pensi di utilizzarlo per praticare motocross mettendo peraltro a rischio pedoni e ciclisti che quotidianamente utilizzano la pista pedociclabile. Un episodio che ci dimostra come la mancanza di consapevolezza e il disprezzo delle regole più elementari possa essere all’origine di comportamenti rischiosi o quanto meno irrispettosi. Spero che i ragazzi sanzionati, con cui ho avuto modo di parlare, abbiano davvero compreso il loro errore e che in futuro ne facciano tesoro. Ringrazio la Polizia Municipale per il tempestivo intervento e quei cittadini che ci hanno informati di quanto stava avvenendo”, afferma il sindaco Paolo Masetti, intervenuto sul posto assieme al comandante della Polizia Municipale, Mauro Daini.