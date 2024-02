Nuovi stalli a pagamento a Fucecchio, la Lega: "Sondaggio tra i cittadini dice No"

Il Direttivo della Lega di Fucecchio (Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Elisa Gini, Eduardo Lambiase), nella mattinata di ieri 28 febbraio ha organizzato ad un'apposita postazione presso il mercato settimanale, un sondaggio tra la cittadinanza sui 350 nuovi stalli a pagamento.

In merito, Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale), ha dichiarato :" Siccome abbiamo notato che molti dei nuovi 350 stalli a pagamento sono regolarmente vuoti e non vengono utilizzati dagli automobilisti, come Amministratori anche se di opposizione, vorremmo conoscere con questo sondaggio rivolto a tutti/e, a prescindere dall'appartenenza politica, se i cittadini sono favorevoli o contrari ai nuovi stalli a pagamento e se effettivamente, in un Comune come Fucecchio, ci sia realmente necessità di questi nuovi parcheggi a pagamento. Nonostante il maltempo, nel corso della mattinata alla postazione al mercato, si sono presentati 50 cittadini di cui 49 contrari e solo 1 favorevole, ai nuovi parcheggi a pagamento. Il sondaggio continuerà il prossimo 6 marzo, sempre presso un'apposita postazione al mercato settimanale ".