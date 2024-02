Per Leonardo Masi si mobilita la società civile: la coalizione si allarga

Sabato 2 marzo, alle ore 11.30 presso il Vinegar (piazza della Vittoria, 36) conferenza stampa di presentazione del documento di sostegno alla candidatura di Leonardo Masi, al quale hanno aderito numerosi cittadini e personalità del mondo culturale e delle professioni.

Tra i partecipanti, tra gli altri, Spartaco Sani, Mauro Valiani, Damasco Morelli, Silvana Cinotti, Carla Latini, Eduardo Rossi.

Si tratta di un gruppo di cittadini di Empoli, attualmente non iscritti a partiti o gruppi politici, che intende sostenere e allargare la coalizione M5S e Buongiorno Empoli.

Le prossime elezioni amministrative di giugno si svolgono in un clima ben diverso da quelle precedenti. Siamo in un difficile momento di transizione e Empoli non può essere considerata un’isola. Spetta anche alle amministrazioni locali (nonostante i tagli di risorse fatti del governo centrale) aumentare l’impegno per fare comunità, promuovere la partecipazione, ribadire i valori della Costituzione.

Negli ultimi tempi alcuni movimenti importanti hanno interessato la nostra città (contro il gassificatore, contro la multiutility quotata in borsa, ecc.) portatori di un tratto comune: l’impegno contro la logica del profitto, del mercato “prima di tutto”. E, di converso, su molti di questi temi rileviamo scelte sbagliate e insufficienze dell’amministrazione uscente.

Ci vuole un cambiamento anche delle politiche locali, un “cambiamento buono”. La nostra visione è che servono alleanze larghe e popolari, ma basate su politiche radicali, chiare negli obiettivi da proporre, all’altezza dei tempi duri che passiamo. Tuttavia, prima dei programmi vorremmo un progetto: per una Empoli della pace, del sociale, dell’ambiente, dei beni comuni. I gruppi consiliari di Buongiorno Empoli e del Movimento 5 Stelle hanno portato avanti, in questi anni, un lavoro prezioso di critiche e proposte su tanti temi importanti. Anche per questo ci sentiamo di stimolare l’interesse dei cittadini per questa proposta politica. Auspichiamo nuove partecipazioni alle iniziative della coalizione “con Leonardo Masi candidato sindaco” per dare un contributo al Programma (lavoro, pace, urbanistica-ambiente, sanità) che sarà definito con varie iniziative di partecipazione pubblica aperta a tutti i cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa