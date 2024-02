Riprendono i lavori nell'area esterna al cantiere Esselunga su richiesta del sindaco

In seguito alla richiesta del sindaco di Firenze Dario Nardella, espressa in Consiglio comunale e nei contatti con la proprietà dell’area, la società incaricata della realizzazione su indicazione di Esselunga riprenderà - a partire dal prossimo lunedì 4 marzo - gli interventi sulle opere pubbliche esterne al cantiere interessato dal crollo.

L’obiettivo è quello di completare le lavorazioni e non lasciare una situazione di ulteriore disagio per i cittadini. Si tratta di una serie di opere pubbliche concordate, in particolare la sistemazione lungo via Mariti di: viabilità, marciapiedi, piste ciclabili e alberature. La ditta incaricata non è titolare di alcun subappalto né di alcuna lavorazione comunque connessa con il cantiere per l’edificio commerciale.

Esselunga inoltre si impegna a proseguire la lavorazione anche con la realizzazione del giardino ubicato in via Ponte di Mezzo, del quale si accollerà anche la gestione e la manutenzione.

“Ringrazio Esselunga - dichiara il sindaco Nardella - per aver accolto velocemente la nostra richiesta. Le opere pubbliche previste in questa parte della città sono attese dai cittadini da molto tempo e renderanno il quartiere più vivibile e funzionale.”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa