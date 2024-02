Scappa di casa con la figlia di 4 anni, trovata in Toscana e denunciata

Dall'Avellinese è scappata di casa con la figlia di 4 anni per tentare di raggiungere il suo paese in Romania. Una donna è stata poi ritrovata in provincia di Arezzo da parte delle forze dell'ordine e denunciata per sottrazione di minorenne. L'allarme è stato lanciato al 112 dal marito, che era rientrato nella casa di Montefusco dopo alcuni giorni trascorsi fuori per motivi di lavoro. I carabinieri di Mirabella Eclano, provincia di Avellino, hanno individuato targa e modello del minivan su cui stavano viaggiando madre e figlia. Dopo il ritrovamento, donna e bimba sono state affidate ai servizi sociali su disposizione dell'autorità giudiziaria.