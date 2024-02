Scontri a Pisa, i docenti del Fermi-Da Vinci firmano appello di solidarietà con gli studenti

Noi docenti dell’Istituto Fermi-Da Vinci di Empoli esprimiamo la nostra ferma condanna in merito ai fatti avvenuti a Pisa il 23 febbraio scorso.

Partendo dal presupposto che l’art. 21 della nostra Costituzione afferma che “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, affermiamo che la libertà di manifestare è fondamentale non solo come mezzo di espressione collettiva e pubblica dell’opinione, ma anche per la difesa di tutti i diritti umani.

Il diritto di riunione pacifica è uno strumento di espressione per i gruppi sociali ed è riconosciuto come un mezzo che permette alle minoranze di impegnarsi. L’intervento della forza pubblica, in questo quadro, ha lo scopo di garantire l’esercizio pacifico di quello che è un diritto, non certo di reprimerne l’espressione. Ed è per questo motivo che le manifestazioni devono essere preavvisate per motivi di sicurezza.

È pur vero che le azioni di ordine pubblico possono essere molto energiche, se rivolte a dimostranti violenti, armati di bastoni, sassi o quanto altro sia atto ad offendere. Ma venerdì scorso abbiamo visto giovani e giovanissimi portatori di null’altro che le loro idee, abbiamo visto la loro incredulità e le loro mani alzate prima della carica della polizia.

Il monopolio dell’uso della forza riconosciuto allo Stato è uno dei fondamenti del contratto sociale, a condizione tuttavia di non oltrepassare il limite fra lo stato di diritto e lo stato di polizia. Limite che è costituito dalla proporzionalità della risposta rispetto all’effettivo pericolo per la sicurezza pubblica.

Questo attacco alla libertà di espressione di giovani studenti di scuole superiori si scontra con ciò che insegniamo nelle nostre aule, dalle quali è bandita ogni risposta violenta e costituisce un attacco alla democrazia e alla crescita di futuri uomini e donne che con fiducia guardano alle istituzioni. Facciamo nostre le parole del Presidente della Repubblica laddove afferma che “con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.

Esprimiamo pertanto profondo rammarico e solidarietà nei confronti di tutti questi studenti che sono scesi in piazza con coraggio, convinti che la libertà di espressione possa cambiare il mondo in meglio.

Ci auguriamo che le istituzioni che ci rappresentano reagiscano in modo tale da riaffermare il diritto costituzionale già citato che è sintomo di democrazia ed auspichiamo che le autorità preposte possano accertare le responsabilità di quanto accaduto.

Francesca De Rita

Andrea Caparrini

Maria Bellantone

Angela Centi

Donatella Toma

Michela D'Amico

Daniela Inadolino

Rossella Cerrato

Sabra Cicconofri

Cristina Luccarelli

Egidio Monteleone

Simone Crocetti

Mara Billocci

Amelia Sestito

Grazia Rossi

Marco Innocenti

Alessandra Nocenti

Marcello Martena

Maria Antonietta Nicolosi

Catia Prosperi

Simone Cristilli

Giovanna Mei

Vincenzo Perfetti

Maria Elena Mangiacapra

Elisabetta Zunelli

Carmela De Palma

Benedetta Neri

Valentina Corsinovi

Ermelinda Supino

Ilaria Cinelli

Federica Cerradini

Monica Sedoni

Katia Scirocco

Susanna Bertelli

Michela Allia

Anna Brogi

Alessandra Fluvi

Giacomo Di Martino

Stefano Cicna

Samanta Monco

Cristiana Cecconi

Leonardo Carnicelli

Francesco Verdiani

Rocco Mannarino

Silvia Bini

Mila Taddei