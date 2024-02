Tramvia, al via l’ancoraggio tra le linee di alimentazione della T1 e della VACS

Inizieranno la settimana prossima le operazioni di ancoraggio tra la linea di alimentazione della T1 Villa Costanza-Careggi e quella della VACS Fortezza-Libertà-San Marco. Le operazioni, che andranno avanti per circa un mese da lunedì al giovedì, saranno effettuate in orario notturno in corrispondenza dell’area di intersezione tra viale Strozzi e viale Lavagnini. L’impatto sulla viabilità sarà contenuto ma per effettuare le lavorazioni sarà indispensabile interrompere la linea elettrica e quindi il servizio della T1 tra le fermate di Fortezza e Strozzi-Fallaci dalle 23 a fine servizio. Questo intervento prenderà il via da lunedì 4 marzo.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per il completamento della linea Fortezza-Libertà-San Marco – commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –. Dopo i binari, infatti, adesso saranno collegate anche le linee di alimentazione in attesa dell’avvio delle prime prove del tram nel tratto fino a Libertà in programma ad aprile”.

Ecco nel dettaglio le modifiche della Linea T1

La Linea T1 sarà interrotta nel tratto tra le fermate Fortezza e Strozzi Fallaci, dal lunedì al giovedì a partire da lunedì 4 marzo e per la durata di circa un mese, dalle 23 fino alla fine del servizio (00.30). Nel tratto Fortezza – Strozzi Fallaci sarà istituito un servizio di bus navetta. Sugli altri tratti Villa Costanza-Fortezza e Strozzi Fallaci-Careggi il servizio sarà regolare.

