Use Gross verso i playoff, arriva la Basket 7 Laghi

Si riparte. Sabato sera alle 21 i tifosi biancorossi riprenderanno la buona abitudine di passare il dopo cena a fare il tifo sulle tribune del Pala Sammontana. L’Use Computer Gross sarà infatti di fronte al primo ostacolo della seconda fase, i lombardi della Coelsanus Basket 7 laghi (arbitri Montano di Monteriggioni e Forte di Siena) inaugurando così la parte decisiva del campionato quella che, si spera, possa portare la squadra ai playoff.

Un avversario nuovo per una partita che coach Luca Valentino inquadra così: “Approcciamo questa seconda fase con entusiasmo e curiosità – attacca - affrontando Gazzada, entrata al fotofinish nelle prime quattro dell'altro girone. Un girone, il loro, sicuramente di più alto livello tecnico visto che ha all'interno dei vari roster giocatori che sono stati punti di riferimento delle squadre di B gli anni passati. L'ottimo lavoro fatto nella prima fase che ci assicura otto punti ai nastri di partenza dobbiamo lasciarlo per il momento da una parte e giocare partita dopo partita al massimo delle nostre possibilità, migliorando all'interno di queste gare e provando a competere con tutti. Sabato sera, per iniziare al meglio, dovremo portare in campo le certezze che abbiamo acquisito e la solidità difensiva alzando il ritmo e restando uniti nelle difficoltà”.

La Basket sette laghi è la società di basket di Gazzada Schianno, piccolo comune di 4.500 abitanti in provincia di Varese e, oltre alla prima squadra in B interregionale, ha anche un buon settore giovanile. Come detto da Luca Valentino, ha conquistato l’accesso alla fase gold vincendo all’ultima giornata il derby a Gallarate nonostante alcune assenze importanti e parte ora con 2 punti in classifica. Allenata da coach Daniele Piccolo, si presenta come una squadra dal talento offensivo altissimo che ha un quintetto per niente sconosciuto con giocatori che hanno saputo dire la loro anche ad alto livello, vedi Bloise e Genovese. Entrambi sono supportati da tanti giocatori capaci di segnare dall'arco come Cassinerio e Vai che, se si accende, è capace da solo di fare parziali e cambiare ritmo alla partita. Sotto canestro spicca infine Piccoli che assicura rimbalzi e punti nel pitturato.

Insomma, una gara da prendere con le molle e da disputare con il giusto approccio per iniziare al meglio questa seconda fase. Ricordiamo infine che la gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Usebasket.

Fonte: Use Basket Empoli