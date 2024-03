Abc Castelfiorentino, l'under 19 torna alla vittoria sul parquet dell'Affrico

Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno tornano a sorridere i ragazzi di Alessandro Gemmi che a Firenze mettono a segno una vera e propria impresa andando ad espugnare il parquet dell’Affrico, terza della classe, per 53-55. In una gara avara di punti, e dopo quaranta minuti di testa a testa, i gialloblu scovano i punti decisi in un finale al cardiopalmo portando a casa una vittoria che vale tanto, soprattutto a livello di morale. A Firenze in scena una sfida sempre in bilico, tra due squadre che si affrontano in un botta e risposta che non lascia spazio a nessun allungo di parte. Dopo il 14-15 che chiude la prima frazione, i gialloblu mantengono la testa avanti anche al riposo lungo, andando negli spogliatoi sul 27-30. Al rientro si procede ancora sul punto a punto, tanto che il divario resta invariato alla terza sirena (40-43), preludio ad un ultimo quarto deciso soltanto sul finale.

Prossimo impegno lunedì 18 marzo alle 20.30 sul campo del Jokers Basket.

US AFFRICO – ABC CASTELFIORENTINO 53-55

Tabellino: Rosi 9, Damiani 2, Lilli 11, Bartolini 3, Fabrizzi 2, Marchetti 5, Merlini 12, Ticciati 7, Calvisi 1, Viviani 3, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 14-15, 13-15, 13-13, 13-12

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa