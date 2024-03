Riapre l'area degli Agostiniani alla biblioteca di Empoli: 120 posti lettura in più

Si sono conclusi gli interventi di adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell'ex Convento degli Agostiniani di via dei Neri, un intervento per un investimento da 400mila euro, che ha permesso di dotare i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo, completando di fatto la struttura per l'utilizzo dei locali della biblioteca. Gli spazi tornano quindi aperti e fruibili al pubblico, con accesso dall'ingresso della biblioteca in via Cavour 36, a partire dalla giornata di oggi, venerdì 1 marzo 2024, andando di fatto a restituire alla cittadinanza l'intera struttura che ospita i servizi della biblioteca comunale Fucini, nei tempi previsti dalla tabella di marcia dei lavori. I lavori si sono svolti grazie al lavoro della ditta appaltatrice, Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl di Empoli e dell'ufficio Manutenzioni del Settore Lavori pubblici del Comune di Empoli, diretto dall'ingegner Roberta Scardigli.

La riapertura dell’ala soggetta ai lavori di adeguamento impiantistico antincendio e di climatizzazione permettono adesso di mettere a disposizione degli utenti della biblioteca comunale Renato Fucini ulteriori novanta posti lettura, ai quali si aggiungeranno trenta posti lettura nelle sale dove era situata la sezione Ragazzi, trasferita recentemente nei locali della nuovissima Palazzo Leggenda. Entro il mese di marzo, nelle sale ex sezione Ragazzi saranno dislocati i libri in lingua straniera della biblioteca (8.000 libri), mentre nella sala precedentemente utilizzata per il prestito bibliotecario sarà aperta una sezione dotata di attrezzature specifiche e sistemi informatici per persone con disabilità o con svantaggi cognitivi. Sarà inoltre riallestita anche la sala ex mediateca dotata di diciotto computer e di un video proiettore per corsi di formazione e iniziative didattiche.

"La riapertura di questi spazi - evidenzia il direttore della biblioteca comunale Fucini, Carlo Ghilli - permetterà inoltre di offrire le consuete iniziative di promozione della lettura, del servizio e di socializzazione che negli anni passati hanno caratterizzato le attività della biblioteca comunale".

"Con l'apertura di quest’area oggetto di importanti interventi di riqualificazione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - restituiamo alla città uno spazio di pregio, nel centro storico, che si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione del centro e più in generale di Empoli. La biblioteca comunale Renato Fucini torna quindi a poter usufruire di tutti i suoi spazi, spazi pronti ad accogliere studentesse e studenti ed eventi e iniziative pensate per rendere la cultura viva e diffusa”.

"Una bellissima notizia per la città che permetterà ai tanti utenti della nostra biblioteca di poter tornare a vivere a pieno la struttura in spazi più accoglienti e ampi - spiega l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Un doveroso ringraziamento va a tutti i dipendenti che hanno lavorato intensamente per poter garantire questa riapertura nei tempi previsti".

L'intervento di climatizzazione ha interessato il piano terra, il primo e il secondo piano dell'immobile con ingresso da via dei Neri. Al piano terra, fra l'altro, i lavori hanno interessato il Cenacolo degli Agostiniani, al primo piano la sala di lettura e i loggiati e, al secondo piano, l'area uffici. Una quindicina di locali per circa 300 mq di superficie all'interno dei quali sono state installate trenta unità interne per la climatizzazione. Contemporaneamente sono stati svolti i lavori relativi all'adeguamento alla normativa antincendio che hanno riguardato l'intero complesso degli ex Agostiniani, dal piano terra al terzo piano, con l'installazione fra l'altro di undici idranti DN 45 e di ventitré estintori a polvere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa