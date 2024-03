Come dare nuova vita al computer, invece di buttarlo: a Empoli il primo Reboot party

Nuovo appuntamento della rassegna dedicata al rispetto per l’ambiente, agli animali e anche alle nostre abitudini, denominata “Due Stagioni per l’Ambiente” che ci accompagnerà fino a giugno prossimo. Il 9 marzo 2024, dalle 9.30 alle 12, a La Vela Margherita Hack a Avane, in via Magolo, si terrà una iniziativa su come dare una nuova vita al proprio computer invece di buttarlo e farne un rifiuto.

Si chiama “Reboot party” ed è stata organizzata in collaborazione con l’associazione GOLEM. A volte basta un piccolo intervento, la sostituzione di un componente, o l'installazione di un sistema operativo libero e leggero come Linux per rendere il computer nuovamente efficiente e allungare la sua vita operativa, contribuendo così anche a ridurre la produzione di rifiuti elettronici.

Per dettagli, informazioni e prenotazioni scrivere a info@golem.linux.it .

Il GOLEM in questa occasione apre la sua porta a tutti coloro che, prima di correre a comprare il computer nuovo, vogliono provare a migliorare le prestazioni del vecchio. I volontari del Golem saranno a disposizione per valutare e suggerire possibili soluzioni ecologiche ed economiche, sia per computer fissi che per portatili.

IL GESTO DELLA SOLIDARIETÀ - È importante ricordare anche che un PC datato può spesso essere utile per qualcun altro: prima di buttarlo o lasciarlo chiuso per anni in un armadio, donarlo all’associazione GOLEM è un altro modo per non trasformare un oggetto utile in spazzatura. Per sapere come fare, inviare una email all’indirizzo info@golem.linux.it, oppure consultare la pagina https://wiki.golem.linux.it/Recupero_Hardware per conoscere le modalità di donazione e le caratteristiche minime che i materiali devono avere.

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – L’iniziativa rientra nel cartellone "Due Stagioni per l’Ambiente", che vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese, quali associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa