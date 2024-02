È toscana l'azienda leader dei sistemi di cassa: scoprila alla fiera TirrenoCT

Si chiama Punto Cassa, ha sede a San Miniato, ed è una delle aziende più rinomate e apprezzate nel mondo dei sistemi di cassa.

Il gruppo dal punto rosso festeggia i 26 anni dall'avvio dell'attuale gestione, con titolari Fabio Mori e Massimo Palagini.

Cosa fa la Punto Cassa? Semplice: segue la tua azienda nel mondo della ristorazione e del Food&Beverage aiutandoti nella gestione contabile. Dall'ingresso della merce in magazzino fino allo scontrino fiscale al cliente, con scelta di pagamento inclusa, tutto viene fatto con i software e i sistemi di cassa di Punto Cassa.

Non solo: la Punto Cassa è specializzata anche nelle modernissime casse automatiche e totem che trovate in alcune catene dove il cliente con poche semplici azioni può pagare comodamente senza alcuna fila. Un'eccellenza nel territorio nazionale, che porta in alto il nome della Toscana.

Il primato è stato riconosciuto anche dalla TeamSystem, che ha premiato proprio Punto Cassa nella loro sede di Pesaro come 'Partner of the Year'!

Vorresti saperne di più? L'occasione è proprio in Toscana: vieni alla TirrenoCT - Ospitalità Italia, la fiera giunta alla 44esima edizione dedicata al mondo della ristorazione e del turismo.

Si terrà dal 3 al 6 marzo al complesso fieristico di Carrara.

Corri allo stand Punto Cassa al Padiglione C! Nell'area dedicata troverete tutti i sistemi di cassa, compreso anche le casse automatiche, i totem, il sistema Crm per fare marketing verso tutti i tuoi clienti e il nuovo modulo prenotazioni digitali, il tutto in un'unica soluzione integrata al gestionale di cassa.

Le novità sulle automazioni vi aspettano!

PUNTO CASSA S.R.L.

Sede legale e operativa

Via Pruneta, 1 – 56024 San Miniato (PI)

Tel. +39 0571/418311

Punto vendita e assistenza

Via dei Vanni 29 B/C - 50142 Firenze (FI)

Tel. 055 3893991

Sito web: www.puntocassa.it - info@puntocassa.it