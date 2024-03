Grave incidente e furgone in panne sui viali, mattina difficile per il traffico a Firenze

Un incidente in codice rosso e un furgone in panne nell'ora di punta. Questi due eventi insieme alla pioggia hanno contribuito stamani a rendere difficile la circolazione sui viali e, a cascata sulle principali direttrici del traffico cittadino.

L'incidente è avvenuto in viale Matteotti all'altezza di piazza Isidoro del Lungo e ha visto il coinvolgimento di un pedone e di un'auto. Il pedone, un uomo di 50 anni circa, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Più o meno alla stessa ora un furgone si è fermato in avaria in viale Lavagnini nel tratto vicino a piazza della Libertà in direzione di viale Matteotti. La circolazione si è normalizzata dopo la risoluzione dei due eventi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa