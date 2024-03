Laboratorio di Pasqua all'associazione Il Ponte di Empoli

Ponte in festa in occasione della Pasqua: colori, letture, musica e fantasia faranno da cornice a un giocoso laboratorio creativo in programma per domenica 24 marzo 2024 alle ore 10:00 organizzato dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Empoli (FI).

L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede dell’associazione in via Ferrucci, 12 (angolo piazza XXIV Luglio) a Empoli, si rivolge ai bambini da 2 a 6 anni d’età.

I partecipanti potranno dar sfogo alla propria creatività a partire dal racconto di una storia: carta, forbici, colori, brillantini e quant’altro saranno le materie prime che consentiranno a ogni bambino di realizzare creazioni di vario tipo legate alla Pasqua.

La mattinata si chiuderà con una dolce sorpresa per tutti i partecipanti, da scoprire attraverso un’avvincente caccia al tesoro.

L’evento in programma per domenica 24 marzo si inserisce nel più ampio lavoro di promozione e sviluppo di attività culturali volte a realizzare benessere ed educazione favorendo socialità portato avanti da più di vent’anni dall’Associazione Culturale “Il Ponte”.

L’iniziativa è gratuita. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione compilando il form disponibile al seguente link https://forms.gle/mnD6LkumfCsFJg3V6; in caso di difficoltà è possibile contattare il numero fisso 0571 73916, il cellulare 335 5417264 (anche tramite messaggio WhatsApp) oppure inviare una mail a info@associazioneculturaleilponte.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai contatti sopraindicati, seguire le pagine Facebook Associazione Culturale “Il Ponte” e Instagram @ass.ilponte oppure visitare il sito www.associazioneculturaleilponte.it.

Per restare aggiornati su tutte le attività dell’associazione sono stati recentemente aperti i canali Telegram e WhatsApp “Le ultime novità… in Ponte!”, ai quali è possibile iscriversi gratuitamente.

Fonte: Associazione Il Ponte