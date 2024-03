L'ultima da affrontare come la prima: l'Use Rosa vuole arrivare ai playoff

Vietato sbagliare. Domenica alle 18 al Pala Sammontana, l’Use Rosa Scotti è chiamata a confermare la vittoria della scorsa giornata a Mantova. A farle visita arriva la stella Azzurra Roma, squadra che viaggia all’ultimo posto della classifica ma che Manetti e compagne devono affrontare come fosse la capolista. A sei giornate dal termine, infatti, c’è da fare l’ultimo sforzo per agguantare la zona playoff ed i due punti domenica, match che precede la sosta per la Coppa Italia, sono pesantissimi.

“Veniamo da una settimana positiva – attacca coach Alessio Cioni – abbiamo lavorato bene ed al completo e quindi ci siamo preparate al meglio e con serenità per questa partita. La gara che ci aspetta nasconde delle insidie ed a confermarlo c’è il percorso di questo torneo che dice che possiamo vincere con tutte ma anche perdere. E’ chiaro che veniamo da due brutte partite in casa, direi le peggiori del campionato ed anche per questo vogliamo giocare ai livelli della partita di Mantova. Per la corsa playoff entriamo nella fase decisiva ed abbiamo bisogno anche del supporto del pubblico che, mi auguro, domenica sarà presente numeroso sugli spalti”.

La Stella Azzurra, sezione femminile della famosa società romana, non vince una partita dallo scorso 5 novembre ed è reduce dalla seconda sconfitta interna a tavolino dovuta alla mancanza dell’ambulanza. Al momento è ultima in classifica assieme a Moncalieri ma questo è quanto sarà fondamentale non guardare visto che la gara andrà affrontata con la guardia alta per evitare scivoloni. Resta da ricordare che la gara sarà diretta dagli arbitri Esposito ed Antimiani di Montegranaro e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.