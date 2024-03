Una giovane di Montelupo interpreterà Margherita Hack da bambina

Si chiama Sveva Zalli e ha Margherita Hack nel destino. Giovanissima, originaria di Montelupo Fiorentino, è diventata da poco attrice e sarà in 'Margherita delle stelle', il film biografico della Rai su Margherita Hack.

Sappiamo che alcune scene del film sono state girate a Firenze e che nel ruolo della celebre astrofisica è stata scelta Cristiana Capotondi, ma c'è di più. Sveva Zalli interpreterà Hack nelle scene ambientate nel periodo dell'infanzia della scienziata toscana.

Una cosa curiosa riguarda proprio la scuola frequentata da Sveva Zalli: è alunna della scuola Margherita Hack di Montelupo Fiorentino, come ha ricordato il vice sindaco montelupino Simone Londi su Facebook.

Sveva Zalli ha dodici anni e una grande passione per la recitazione e l'arte, cresciuta durante il periodo del Covid quando si è riscoperta attrice 'in casa' nei video della sorella maggiore. In passato ha già fatto l'esordio in tv su Canale 5 nel giorno di Natale del 2021, fu tra i protagonisti di una puntata di All together now.

Adesso per lei si spalancano le porte di una produzione importante, quella su Margherita Hack, con regia di Giulio Base. Ha condiviso il set con attori importanti, con la speranza di crescere ancora. Il film andrà in onda martedì 5 marzo alle 21.30 sulle reti Rai.