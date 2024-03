Nel cantiere tranciano cavi telefonici, utenze senza linea da giorni a Montespertoli

Da quasi 10 giorni alcune utenze di via Virginio a Montespertoli sono al buio per il segnale di rete telefonica fissa e internet. Il disservizio nasce dalla rottura di un cavo durante un cantiere svolto da terzi lungo la strada. Da quel giorno, il disservizio è stato pesante, con molte chiamate al servizio clienti TIM per fare intervenire i tecnici e risolvere la situazione. "Ci dicono da tempo che 'il guasto non è stato localizzato', mandare un tecnico a riallacciare un cavo sembra una cosa così semplice che non ci si crede", commenta un lettore.

gonews.it ha contattato il gestore telefonico e questa è stata la risposta: "Siamo in intervento. Il ripristino dei servizi, a meno di imprevisti, è previsto per questa sera. Ribadiamo che TIM non ha responsabilità, è anzi parte lesa".