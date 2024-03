"Niente dibattito sull'incontro in prefettura, forzatura istituzionale"

Il 21 febbraio scorso si è tenuta in Prefettura, su richiesta del Sindaco di Montelupo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e in ordine alla seduta il gruppo di centro destra aveva chiesto di essere informato in Consiglio comunale consentendo l’attivazione di un minimo di dibattito sulle comunicazioni del Sindaco.

Il sindaco riferirà nella prossima seduta consiliare , ma ci è stato anticipato, a nostro avviso in modo irrituale, che non sarà consentito dibattito, trattandosi di materia rientrante tra le competenze esclusive del medesimo in veste di ufficiale di Governo e che quindi non può essere fatta oggetto di sindacato ispettivo.

Si tratta di una vistosa forzatura istituzionale, perché il nostro obiettivo non era certamente quello di attivare il ricorso ad interrogazione o interpellanza, ma semplicemente quello di esprimerci, anche con eventuali domande di chiarimento, a fronte delle dichiarazioni rese, e negare aprioristicamente il dibattito significa a nostro avviso operare indebite commistioni con la fattispecie del sindacato ispettivo che non ricorre in alcun modo e ci pare anomalo sostenere che i consiglieri non abbiano potestà di interloquire con il Sindaco neppure per meri chiarimenti.

Possibile che per regolamento i consiglieri comunali abbiano diritto di iniziativa anche su materie non di competenza dell’organo di cui fanno parte, arrivando anche a proporre atti che danno luogo a votazione , e debbano essere ridotti al silenzio su questioni come quella oggetto dell’incontro in Prefettura? Ci sembra una concezione singolare dei rapporti istituzionali.

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo