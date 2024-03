Nuovo corteo a Pisa per chiedere dimissioni del questore, attesi in migliaia

Domani è previsto un nuovo corteo a Pisa, con migliaia di partecipanti attesi in piazza. La manifestazione è stata indetta per richiedere le dimissioni del questore dopo gli eventi della scorsa settimana, secondo i Collettivi studenteschi e altre sigle antagoniste. Oggi è stata formalmente comunicata alla questura la manifestazione e il suo percorso, che attraverserà le principali vie dello shopping del centro per giungere a piazza dei Cavalieri, dove si erano verificati incidenti la settimana precedente. Il concentramento dei manifestanti sarà in piazza Vittorio Emanuele alle 14, provenienti anche da altre scuole toscane. Il corteo attraverserà il centro storico, passando per diverse piazze e istituzioni, fino ad arrivare a piazza dei Cavalieri, ma da un'altra direzione rispetto agli incidenti precedenti.