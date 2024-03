Paolo Masini va in pensione, Empoli in Azione: "Grazie per la professionalità"

In questi giorni Paolo Masini, una colonna della polizia municipale del Circondario dell’Empolese Valdelsa e della protezione civile, ha lasciato il servizio avendo raggiunto la meritata pensione. Come partito politico Empoli in Azione vogliamo ringraziarlo per la professionalità e soprattutto per la passione con cui ha espletato il suo servizio mettendosi sempre a disposizione dei colleghi, dei cittadini e instaurando ottimi rapporti con le altre forze di Polizia e gli altri enti di protezione civile. Ringraziandolo ancora per il proprio lavoro a favore della comunità, gli auguriamo una lunga e felice pensione.