Si barrica in casa dopo l'omicidio della madre, arrestato 59enne a Firenze

Un 59enne è stato arrestato questa sera per l'omicidiuo della madre 85enne in via Santa Lucia, nel loro appartamento. L'uomo si era barricato in casa e la polizia ha dovuto fare irruzione. Pare che l'omicidio sia scattato a seguito di una furiosa lite tra madre e figlio. L'uomo risulta seguito dai servizi di salute mentale dell'Asl Centro.

Non è stato un lavoro affatto semplice quello delle forze dell'ordine. L'uomo ha fatto resistenza ed è stato necessario immobilizzarlo e sedarlo. Si ipotizzava che fosse successo qualcosa alla donna perché l'uomo rispondeva alle richieste dall'esterno della casa, ma la donna no. E' stato necessario fare ingresso dalla finestra con l'aiuto dei vigili del fuoco (l'appartamento è al secondo piano). La polizia scientifica acclarerà i dettagli della dinamica, pare che la donna sia stata strangolata.