Una nuova piazza Don Minzoni e un consulente speciale: 10 proposte di Mantellassi sulla sicurezza

Dieci proposte specifiche sul tema della sicurezza, uno dei più sfidanti tra quelli nel dibattito pubblico per chi si propone di guidare un'amministrazione pubblica. Il candidato del centrosinistra Alessio Mantellassi ha lanciato i suoi 10 'passi', in riferimento alla campagna Passo dopo Passo nelle frazioni di Empoli, portando proposte riassumibili in 4 macro-temi: decoro, rigenerazione e ristrutturazione, commercio ed eventi e controlli sul territorio.

La proposta più importante è la riqualificazione di piazza Don Minzoni, in corso di strutturazione dopo che nelle prossime settimane ci sarà un dialogo anche con i commercianti. Mantellassi punta ad "aprire la piazza", cambiando l'impostazione da "fine '800", pur "salvaguardando gli alberi ma aprendola di più, in uno stile più moderno e fruibile". La piazza "non è mai stata revisionata". La proposta, ancora basata su suggestioni, punta a eliminare le 'barriere' delle siepi che perimetrano la piazza interna, forse pensando anche a un'estensione dell'area pedonale.

Rimanendo in zona stazione, Mantellassi punta ad allargare fino a 96 i membri della polizia municipale dell'Unione, creando anche un presidio distaccato nel secondo e terzo piano della biglietteria dei bus, dove posizionare la situation room e altri servizi a disposizione degli agenti.

Altre piazze e luoghi sensibili sono piazza Matteotti ("su cui vogliamo fare un intervento di manutenzione straordinaria" perché "deve tornare a essere i nostri giardini") e il Parco Mariambini ("vogliamo eliminare il muro, sostituendolo con una ringhiera per separare il parco dalla strada e renderlo visibile anche da fuori").

Un'altra proposta è quella di un consulente speciale per la sicurezza, una "figura tecnica a fianco dell'amministrazione che propone e supporta la relazione con le forze dell'ordine, portando soluzioni in tempo reale". L'ispirazione, con le dovute proporzioni, viene dal caso di Milano con l'ex capo della polizia Franco Gabrielli divenuto delegato per la sicurezza e la coesione sociale per nomina del sindaco Beppe Sala.

Infine anche un progetto speciale per l'ascolto dei gioivani e del disagio giovanile: "Empoli fa questa riflessione per la prima volta, perché il tema di baby gang e vandalismi da parte dei giovanissimi è una piaga di questi anni. Vogliamo capire cos'altro mettere in campo e lanciare un progetto speciale di ascolto dei giovani in zona centro".

Tra le altre proposte si legge: Parchi belli e sicuri, con illuminazione, videosorveglianza e decoro; Tutti per Empoli, con un coordinamento rafforzato con le forze dell'ordine: Più viva = più sicura, che punta a micro eventi culturali "che portino giri positivi"; rafforzare le esperienze sociali dell'Emporio solidale, dell'unità di strada e dell'emergenza freddo alle Casenuove: Decoro e sviluppo con un tavolo speciale per il commercio in piazza Don Minzoni; Empoli è vigile, con un coordinamento delle associazioni locali di carabinieri e polizia.

"No alle ronde, ma un presidio sociale sul territorio", tiene a specificare Mantellassi, alla vigilia della presentazione del comitato indipendente Forza Empoli dedicato proprio alla sicurezza.

Elia Billero