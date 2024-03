Temporanea rimozione di postazioni rifiuti a Firenze per manifestazione

Alia Servizi Ambientali informa che domani, sabato 2 marzo, a Firenze, dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze, saranno rimossi i contenitori stradali dal parcheggio di via Curtatone e Lungarno Guicciardini, visto lo svolgimento di una manifestazione autorizzata.

Ricordando che la rimozione delle postazioni, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico come stabilito dalla Questura di Firenze, comporterà l’impossibilità di conferimento di rifiuti, si invitano i residenti della zona ad utilizzare le postazioni più vicine, differenziando i rifiuti fra organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak compreso il vetro, carta e cartone, residuo non differenziabile.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale web all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa