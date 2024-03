Tramvia, aperta la conferenza dei servizi per la linea Libertà-Stadio-Rovezzano

Tramvia e non solo. Sono numerose le opere realizzate o di prossima realizzazione a Firenze grazie ai fondi europei. Questa mattina il sindaco Dario Nardella ha fatto il punto dello stato dell'arte insieme alla Commissaria europea alla coesione e alle riforme Elisa Ferreira

“Ringraziamo la Commissaria Ferreira per la grande attenzione verso la nostra città - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Con lei e il suo staff abbiamo fatto un sopralluogo al sistema tramviario e abbiamo ricevuto i complimenti per come questo stia impattando in maniera positiva sulla riduzione del traffico, sul miglioramento della mobilità e sull’ambiente. Il 2023 si è chiuso con la cifra record di 35 milioni di utenti, mai raggiunta neppure prima del Covid. La Commissaria ha visitato anche la Smart City Control Room e ha fatto tappa al Bibliobus, che lo scorso anno ha visto 800 mila visite e 8.000 prestiti”.

Tra le opere finanziate con i fondi europei le tramvie (poco meno della metà dell'investimento di 1,4 miliardi di euro), Piste ciclabili, aree verdi e parchi, il rinnovo dell'lluminazione pubblica a led, efficientamento energetico, interventi sulle scuole solo per citarne alcuni.

“Intanto andiamo avanti con le nuove linee - ha continuato il sindaco -: abbiamo oggi una riunione con le ditte che stanno ultimando la VACS e abbiamo presentato ieri il progetto definitivo della linea Stadio-Rovezzano alla conferenza dei servizi". I prossimi passaggi sono il 2 marzo, data entro cui i vari enti (tra cui Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, RFI, Ministero delle Infrastrutture, Soprintendenza ecc) potranno chiedere approfondimenti e integrazioni. Fissato al 26 marzo l'avvio del confronto tra gli enti sul progetto per individuare le eventuali modifiche da attuare per ottimizzare il progetto.